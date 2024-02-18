مقتل فلسطينيين اثنين برصاص إسرائيلي في مخيم طولكرم

المصدر: د ب أ

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قُتل فلسطينيان، اليوم، برصاص القوات الإسرائيلية في مخيم طولكرم بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، اليوم، عن مصادر أمنية قولها إن «قوات الاحتلال أعدمت شاباً (36 عاماً) بعد محاصرة منزله في حارة الشهداء بمخيم طولكرم، واختطفت جثمانه».

وقالت الوزارة الصحة الفلسطينية إن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها بمقتل الشاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم، ما يرفع حصيلة قتلى المخيم إلى اثنين.

وأفادت الوزارة بأن شاباً (19 عاماً) قُتل متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم، مشيرة إلى إصابة اثنين آخرين بالرصاص الحي، ووضعهما مستقر.

وكانت قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت المخيم، مدعومة بعدد كبير من الآليات وجرافة عسكرية اقتحمت بداية المدينة من محورها الغربي وشوارع المدينة المؤدية للمخيم.

وأشارت الوكالة إلى أن «قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إضافية، وفرضت طوقاً مشدداً على المخيم، وسط اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة».

وأفاد رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم، فيصل سلامة، بأنه بالتنسيق مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، ومديري المدارس في المخيم، يبقى الطلاب في المدارس بحماية الوكالة حفاظاً على سلامتهم، علماً أن المدارس تقع قرب مدخل المخيم.

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