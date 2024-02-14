أردوغان يعد بزيادة التجارة مع مصر إلى 15 مليار دولار في الأمد القصير

المصدر: رويترز

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إن أنقرة مستعدة للعمل مع القاهرة على إعادة إعمار غزة، وتعهد بزيادة التجارة مع مصر إلى 15 مليار دولار في الأمد القصير.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة خلال أول زيارة يقوم بها إلى مصر منذ عام 2012.

وأضاف أردوغان أن المأساة الإنسانية في غزة تصدرت جدول أعمال محادثاته مع السيسي، وأن البلدين يقيّمان التعاون في مجالي الطاقة والدفاع.

وشكلت الزيارة خطوة كبيرة على طريق إعادة بناء العلاقات التي توترت بين القوتين الإقليميتين بسبب الانقلاب العسكري في مصر عام 2013 وتداعياته على جماعة الإخوان المسلمين.

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