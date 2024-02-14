الرئيسان المصري والتركي يؤكدان أهمية وقف إطلاق النار في غزة

المصدر: د ب أ

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وقع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، عدداً من اتفاقيات التعاون المشتركة بين البلدين في قصر الاتحادية.

ووقع السيسي وأردوغان على الإعلان المشترك حول إعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا.

وفي مؤتمر صحفي لرئيسي مصر وتركيا، أعرب السيسي عن ترحيبه بنظيره التركي، واصفاً الزيارة بأنها "أول زيارة له لمصر منذ أكثر من 10 سنوات لنفتح معاً صفحة جديدة بين بلدينا بما يثري علاقتنا الثنائية ويضعها على مسارها الصحيح".

وتابع السيسي خلال المؤتمر قائلاً: "إن مصر وتركيا أكدتا أهمية زيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وأهمية وقف إطلاق النار فيه".

ومن جانبه، قال الرئيس التركي: "يمكن تطوير علاقتنا العسكرية مع مصر إضافة الي مجالي الطاقة والسياحة".

وأضاف الرئيس التركي خلال المؤتمر أنه يستهدف مع مصر زيادة حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار.

ووصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إلى القاهرة، في زيارة رسمية لمصر هي الأولى منذ أكثر من 11 عاماً، بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار استمرار التقارب بين البلدين.

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