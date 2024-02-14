الرئيس التركي يزور مصر لأول مرة منذ 2012

المصدر: رويترز

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وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة، اليوم الأربعاء، في أول زيارة لمصر منذ عام 2012، يجتمع خلالها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطوة كبيرة نحو إعادة بناء العلاقات بين القوتين الإقليميتين.

وكان السيسي وقرينته في استقبال الرئيس التركي وقرينته في المطار وتبادلا أطراف الحديث.

وكان أردوغان قد قال إن المباحثات ستركز على الحملة الإسرائيلية في قطاع غزة. ومن المقرر أن يعقد الرئيسان مؤتمراً صحفياً في وقت لاحق.

وتمثل الزيارة تتويجاً للجهود الدبلوماسية التي بُذلت في السنوات الماضية لتعزيز العلاقات. وتبادل البلدان تعيين سفيرين العام الماضي، وقالت تركيا هذا الشهر إنها ستزود مصر بطائرات مسلحة مسيرة.

وكانت مشاورات بين مسؤولين بارزين في وزارتي الخارجية التركية والمصرية قد بدأت عام 2021 وسط مساع تركية لتخفيف التوتر مع مصر والإمارات وإسرائيل والسعودية.

والتقى أردوغان والسيسي وتصافحا خلال نهائيات كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في قطر عام 2022.

وزار وزير الخارجية المصري سامح شكري تركيا في فبراير من العام الماضي "لنقل رسالة تضامن" من مصر عقب وقوع زلزال كبير.

وخلال اتصال هاتفي أجراه السيسي مع أردوغان في مايو الماضي لتهنئته بالفوز في انتخابات الرئاسة التركية، اتفقا على "البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء" بحسب بيان للرئاسة المصرية.

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