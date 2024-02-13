مصر منددة بتصريحات وزير المال الإسرائيلي: "تحريضية" و"غير مسؤولة"

المصدر: رويترز

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نددت مصر الاثنين بما اعتبرته تصريحات "تحريضية" و"غير مسؤولة" أدلى بها وزير المال الاسرائيلي وحمّل فيها القاهرة "مسؤولية كبيرة" عن هجوم السابع من اكتوبر الذي شنته حماس داخل اسرائيل.

وخلال اجتماع الاثنين مع حزبه، أعلن الوزير بتسلئيل سموتريتش أن "المصريين يتحملون مسؤولية كبيرة بالنسبة الى (ما حصل في) السابع من أكتوبر"، بحسب ما نقلت إذاعة كان الاسرائيلية العامة.

وأكد سموتريتش أن "قسما كبيرا من اسلحة حماس يمر عبر مصر" التي تتقاسم حدودا مع قطاع غزة بطول 12 كلم.

ورد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية على هذا الموقف، معتبرا أنه "من المؤسف والمشين أن يستمر وزير المال الإسرائيلي سموتريتش في إطلاق تصريحات غير مسؤولة وتحريضية، ولا تكشف إلا عن نهم للقتل والتدمير، وتخريب لأية محاولة لاحتواء الأزمة في قطاع غزة".

وأضاف ابو زيد أن "مثل تلك التصريحات غير مقبولة جملة وتفصيلاً، حيث تسيطر مصر بشكل كامل على أراضيها، ولا تسمح لأي طرف بأن يقحم اسم مصر في أية محاولة فاشلة لتبرير قصور أدائه".

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