مصر: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي تكشف عن نهم للقتل والتدمير

المصدر: د ب أ

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أعربت وزارة الخارجية المصرية عن استيائها الشديد من تصريحات أدلى بها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، واصفةً إياها بأنها تحريضية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في بيان، اليوم، أنه "من المؤسف والمشين أن يستمر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في إطلاق تصريحات غير مسؤولة وتحريضية"، مشدداً على أن تلك التصريحات "تكشف عن نهم للقتل والتدمير، وتخريب لأية محاولة لاحتواء الأزمة في قطاع غزة".

وقال أبو زيد، في البيان، إن مثل تلك التصريحات غير مقبولة جملة وتفصيلاً، مؤكداً أن مصر تسيطر بشكل كامل على أراضيها، ولا تسمح لأي طرف بأن يقحم اسمها في أية محاولة فاشلة لتبرير قصور أدائه.

كان الوزير الإسرائيلي قد صرح إن إمدادات حركة حماس بالذخيرة تمر بشكل كبير عبر مصر، قائلاً إن القاهرة تتحمل مسؤولية كبيرة عما حدث يوم السابع من أكتوبر.

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