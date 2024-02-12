جوزيب بوريل يدعو إلى إعادة النظر في تزويد إسرائيل بالأسلحة

المصدر: رويترز

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دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الولايات المتحدة ضمناً إلى إعادة النظر في مساعداتها العسكرية لإسرائيل، بسبب العدد الكبير من الضحايا المدنيين في الحرب في غزة.

وأشار بوريل، اليوم، إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال، الأسبوع الماضي، إن رد إسرائيل على هجوم "حماس" في السابع من أكتوبر "تجاوز الحد". وقال مسؤولون أمريكيون مراراً إن عدد المدنيين الذين قُتلوا في غزة كبير للغاية.

وقال بوريل، للصحفيين بعد اجتماع لوزراء مساعدات التنمية بالاتحاد الأوروبي في بروكسل: "حسناً، إذا كنتم تعتقدون أن عدداً كبيراً للغاية من الناس يُقتلون، فربما يتعين عليكم تقليل إمدادات الأسلحة لمنع قتل هذا العدد الكثير جداً من الناس".

وأضاف" "إذا كان المجتمع الدولي يعتقد أن هذه مذبحة، وأن عدداً هائلاً من الناس يُقتلون، فربما يتعين علينا إعادة التفكير في تقديم الأسلحة".

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