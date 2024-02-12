مفوض الأونروا يؤكد عدم اعتزامه الاستقالة

المصدر: رويترز

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أكد فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عدم اعتزامه الاستقالة من منصبه.

وقال لازاريني، اليوم، إنه "لا ينوي الاستقالة"، وذلك بعد مزاعم عن مشاركة بعض موظفي الوكالة في هجوم "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وتقدّم الوكالة مساعدات للفلسطينيين في غزة. ومنذ ظهور الادعاءات علَّق عدد من الدول المانحة تمويل الأونروا. وفتحت الوكالة تحقيقاً وفصلت الموظفين المتهمين بالتورط في الهجوم.

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