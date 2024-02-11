نتانياهو يكشف عدد الرهائن الإسرائيليين الأحياء في غزة

المصدر: رويترز

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كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عدد الرهائن الإسرائيليين الأحياء لدى «حماس»، مؤكداً أن عددهم كافٍ لتبرير الحرب على قطاع غزة.

وأوضح نتانياهو، في مقابلة بثتها شبكة (إيه.بي.سي) اليوم، أن هناك «عدداً كافياً» من 132 رهينة إسرائيلي على قيد الحياة في غزة يبرر استمرار الحرب الإسرائيلية في المنطقة.

ورداً على سؤال عن عدد الرهائن الذين ما زالوا على قيد الحياة، قال نتانياهو إن العدد «كاف لتبرير نوع الجهود التي نقوم بها».

وقال، في مقابلة مع برنامج «هذا الأسبوع» الذي تبثه الشبكة الأمريكية: «سنفعل أقصى ما بوسعنا لاستعادة جميع الأحياء، وبصراحة، جثث الموتى أيضاً».

وأضاف أن مدنياً فلسطينياً يلقى حتفه مقابل كل قتيل من مسلحي حماس في غزة.

وتقدّر السلطات الصحية في غزة أن نحو 28 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، قُتلوا في القطاع منذ بدء الحرب في أكتوبر.

وقتل مسلحو حماس 1200 إسرائيلي واحتجزوا نحو 250 رهينة في غزة في هجوم وقع في السابع من أكتوبر وأدى إلى اندلاع الحرب.

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