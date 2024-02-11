حماس تعلن مقتل اثنين من الرهائن الإسرائيليين في غزة

المصدر: د ب أ

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أعلنت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم، مقتل اثنين من الرهائن الإسرائيليين لديها، مشيرةً إلى إصابة ثمانية آخرين بجروح خطيرة من جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأكدت، في منشور أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا»، على منصة «إكس»، اليوم، أن القصف المتواصل على القطاع خلال الـ96 ساعة الأخيرة أدى إلى مقتل اثنين من الأسرى، وأصاب ثمانية آخرين إصابات خطيرة، لافتةً إلى أن أوضاعهم تزداد خطورة في ظل عدم التمكن من تقديم العلاج الملائم لهم.

وحمَّلت «حماس» الجيش الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة هؤلاء المصابين في ظل تواصل القصف والعدوان.

وتشنّ إسرائيل حرباً واسعة النطاق على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، عقب تنفيذ حركة حماس هجوماً غير مسبوق على البلدات الإسرائيلية المحاذية للمنطقة.

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