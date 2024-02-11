حماس: هجوم إسرائيل البري على رفح سينسف مفاوضات التبادل

المصدر: رويترز

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أكدت حركة «حماس» أن أي هجوم بري للجيش الإسرائيلي على مدينة رفح الحدودية بقطاع غزة يعني نسف مفاوضات التبادل، وذلك حسبما ذكر تلفزيون الأقصى، نقلاً عن قيادي كبير في الحركة اليوم.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنه أمر الجيش بوضع خطة لإخلاء رفح والقضاء على أربع كتائب لحماس يقول إنها منتشرة هناك.

ولجأ أغلب النازحين إلى رفح المتاخمة لمصر، لكن بعد فشل محادثات وقف إطلاق النار، قال نتانياهو، قبل أيام، إن القوات الإسرائيلية ستقاتل حتى تحقيق «النصر المبين».

وقال قيادي في حماس: «نتانياهو يحاول التهرب من استحقاقات صفقة التبادل، بارتكاب إبادة جماعية وكارثة إنسانية جديدة في رفح».

وأمر الجيش الإسرائيلي المدنيين بالتوجه جنوباً قبل شنّ هجمات سابقة على مدن بقطاع غزة، لكن في الوقت الحالي لا يوجد أي مفر واضح، وتقول وكالات إغاثة إن كثيرين قد يموتون.

واندلع الصراع في غزة في السابع من أكتوبر، بعدما هاجم مقاتلون من حماس بلدات في إسرائيل التي قالت إنهم قتلوا نحو 1200 شخص واقتادوا نحو 250 رهينة إلى غزة.

وردت إسرائيل بقصف وهجوم بري كبيرين، ما أسفر حتى الآن عن مقتل 28 ألف فلسطيني، حسبما تقول السلطات الطبية في غزة.

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