بايدن: العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة "مبالغ فيها"

المصدر: د ب أ

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زاد الرئيس الأمريكي جو بايدن من حدة لهجته تجاه إسرائيل ووصف القتال الدائر ضد حركة حماس الفلسطينية في الحرب على غزة بأنه غير متناسب.

وقال بايدن في البيت الأبيض مساء الخميس: "أنا أرى، كما تعلمون، أن سير عملية الرد في غزة، في قطاع غزة، كان مبالغا فيه".

هناك العديد من الأبرياء الذين يتضورون جوعا أو في حاجة أو حتى يموتون. وقال بايدن: "يجب أن يتوقف ذلك"

وخلال ظهوره أمام الصحفيين، تناول الرئيس الديمقراطي مسألة الأزمة في الشرق الأوسط.

كما كان لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لهجة واضحة خلال زيارته لإسرائيل يوم الأربعاء، حيث حث القيادة الإسرائيلية على بذل المزيد لحماية المدنيين في حرب غزة.

وقال بلينكن في تل أبيب إن نزع الإنسانية الذي شهدته إسرائيل خلال الهجوم الذي شنته حماس في أكتوبر الماضي، والذي أسفر عنه مقتل ما لا يقل عن 1200 شخص، لا يمكن أن يكون "ترخيصا" لإسرائيل لتجريد الآخرين من إنسانيتهم.

وتابع بلينكن إن التضحيات اليومية التي تحصدها العمليات العسكرية من السكان المدنيين الأبرياء "لا تزال مرتفعة للغاية"

وقد أبلغ بذلك أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وأعضاء آخرين في الحكومة خلال محادثاته.

وتحث الولايات المتحدة إسرائيل منذ بعض الوقت على تعزيز حمايتها للسكان المدنيين وتقديم المزيد من المساعدات لسكان غزة. إلا أن التصريحات الأخيرة للحكومة الأمريكية تشير إلى الانزعاج المتزايد من تصرفات القيادة الإسرائيلية غير المكترثة.

وقتل أكثر من 27 ألف فلسطيني في قطاع غزة منذ بداية الحرب، بحسب هيئة الصحة في غزة.

وأثار سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين في حرب غزة والكارثة الإنسانية التي حلت بالسكان المدنيين الفلسطينيين كنتيجة مباشرة للصراع، انتقادات دولية حادة لتصرفات إسرائيل.

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