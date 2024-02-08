واشنطن: الهجوم الإسرائيلي على رفح بلا تخطيط سيسبب كارثة

المصدر: رويترز

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حذرت الولايات المتحدة، اليوم، من أن أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح، التي لجأ إليها أكثر من مليون شخص، دون تخطيط أو بالقليل من التفكير ستكون كارثة.

وقال فيدانت باتيل، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية للصحفيين: «لن ندعم القيام بشيء كهذا دون تخطيط جاد وموثوق به؛ لأنه يتعلق بأكثر من مليون شخص يحتمون هناك، وأيضاً دون النظر في آثاره على المساعدات الإنسانية والمغادرة الآمنة للأجانب».

وأضاف باتيل أن الولايات المتحدة لم تر دليلاً على أن إسرائيل وضعت تخطيطاً جاداً لمثل هذه العملية، على الرغم من اجتماع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع حكومة الحرب الإسرائيلية أمس.

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