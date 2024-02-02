القصف الإسرائيلي يحصد أرواح 27131 فلسطينياً في غزة

المصدر: د ب أ

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أعلنت هيئة الصحة التابعة لحركة حماس أن عدد القتلى في قطاع غزة منذ بدء القصف الإسرائيلي ارتفع إلى 27131 شخصاً.

وأوضحت، في بيان، اليوم، أن غالبية القتلى من النساء والأطفال والشباب، مشيرةً إلى إصابة 66287 فلسطينياً بجراح.

وذكر البيان أنه خلال الـ24 ساعة الماضية فقط، قُتل 112 فلسطينياً وأصيب 148 آخرون.

ولا يمكن التحقق من صحة هذه الأرقام بشكل مستقل، لكن الأمم المتحدة ومراقبين آخرين يشيرون إلى أن أرقام الهيئة أثبتت مصداقيتها بشكل عام في الماضي.

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