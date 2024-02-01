غالانت: الجيش الإسرائيلي سيتوجه إلى رفح بعد هجوم خان يونس

المصدر: د ب أ

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توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بأن الجيش سوف يصل إلى كتيبة رفح التابعة لحماس، ويفككها مثلما يفعل حالياً مع كتائبها في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال غالانت لجنود الفرقة 89 التابعة للجيش، خلال زيارة إلى خان يونس اليوم: «كتيبة خان يونس التابعة لحماس تفاخرت بأنها سوف تتصدى للجيش».

وأضاف أنه «يتم تفكيكها، وأبلغكم هنا بأننا نستكمل المهمة في خان يونس، وسنصل أيضاً إلى رفح، ونقضي على كل شخص هناك يكون إرهابياً ويحاول إيذاءنا»، بحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» في موقعها الإلكتروني.

وأضاف أن عمليات الجيش في خان يونس «تتقدم مع تحقيق نتائج مذهلة، وهذا أمر أكثر صعوبة بالنسبة إلى حماس».

وتابع: «ليس لديهم (عناصر حماس) أسلحة ولا ذخيرة، وليس لديهم القدرة على علاج الجرحى، وقُتل 10آلاف إرهابي منهم، وهناك عشرة آلاف آخرين جرحى لايقدرون على الحركة».

وتابع جالانت أن القوات وعملياتها في الأرض وتحت الأرض في خان يونس «تجعل عودة الرهائن أقرب؛ لأن حماس لا تفهم سوى لغة القوة».

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