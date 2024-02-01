بعد عقوبات واشنطن للمستوطنين.. إسرائيل: لا حاجة لإجراءات غير عادية

المصدر: رويترز

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وصفت إسرائيل، اليوم، الغالبية العظمى من مستوطني الضفة الغربية بأنهم «ملتزمون بالقانون».

وقالت إنها تتعامل مع أولئك الذين لا يلتزمون بالقانون، ما يشير إلى استيائها مع تشديد واشنطن العقوبات على المستوطنين المتهمين بمهاجمة الفلسطينيين.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أن «إسرائيل تتخذ إجراءات ضد كل منتهكي القانون في كل مكان، وبالتالي ليست هناك حاجة لاتخاذ إجراءات غير عادية بشأن هذه القضية».

كان مسؤول أمريكي كبير قد أعلن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيوقع أمراً تنفيذياً لاتخاذ إجراءات جديدة لاستهداف الأنشطة التي تقوض السلام في الضفة الغربية.

وقال المسؤول إن الترهيب والاستيلاء على الممتلكات والإرهاب من بين الأنشطة التي يتم التعامل معها الأمر التنفيذي، مضيفاً أن الأمر التنفيذي يتضمن عقوبات مالية وقيود على التأشيرات.

وتابع: «الأمر التنفيذي ينطبق على الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء والمواطنون الأمريكيون ليسوا المستهدفين».

إلى ذلك، أعلنت الولايات المتحدة، اليوم، فرض عقوبات على عدد من المستوطنين الإسرائيليين المتهمين بارتكاب أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة حيث يتصاعد العنف على هامش الحرب في قطاع غزة، بحسب ما أعلن مسؤولون أمريكيون.

وأوضح المسؤولون أن هذه العقوبات تأتي في إطار مرسوم أصدره بايدن، يهدف إلى معاقبة الأشخاص المتهمين بارتكاب هجمات أو أعمال إرهابية أو يقوضون السلام والاستقرار والأمن في الضفة الغربية المحتلة.

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