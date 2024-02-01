أمريكا تستهدف 10 طائرات مسيَّرة معدة للإطلاق في اليمن

المصدر: رويترز

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قصفت الولايات المتحدة 10 طائرات مسيَّرة غربي اليمن كانت معدة للإطلاق، حسبما نشرت مراسلة بشبكة «سي.بي.إس نيوز»، في وقت متأخر أمس، نقلاً عن مسؤول دفاعي كبير.

وأوضحت نورا أودونيل، مديرة تحرير «سي.بي.إس إيفيننج نيوز» على منصة «إكس»، أن مسؤولاً دفاعياً كبيراً أخبرها بأنه قبل 10 دقائق، قصفت طائرات إف-18 سوبر هورنت 10 طائرات مسيرة غربي اليمن كانت معدة للإطلاق.

كانت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم) قد أعلنت، في وقت سابق أمس، تدمير صاروخ تابع للمتمرّدين الحوثيين اليمنيين كان يمثّل تهديداً وشيكاً لطائرات أمريكية.

وأوضحت، في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي، أن القوات الأمريكية «ضربت ودمّرت صاروخاً أرض-جو تابعاً للحوثيين كان معداً للإطلاق»، مؤكدةً أنها حددت بأنه «مثّل تهديداً وشيكاً لطائرات أمريكية».

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