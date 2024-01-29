وزير خارجية إسرائيل يطالب المفوض العام للأونروا بالاستقالة

المصدر: رويترز

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أعلن يسرائيل كاتس، وزير الخارجية الإسرائيلي، اليوم، أنه ألغى اجتماعات مع فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، ودعاه إلى الاستقالة عقب مزاعم بأن بعض موظفي الأونروا اشتركوا في هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل.

وقال كاتس: «ألغيت للتو اجتماعات لمفوض أونروا فيليب لازاريني مع مسؤولين من وزارة الشؤون الخارجية في إسرائيل».

وأضاف: «شارك موظفو أونروا في مذبحة السابع من أكتوبر، ينبغي أن يستخلص لازاريني النتائج ويستقيل. مناصرو الإرهاب غير مرحَّب بهم هنا».

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