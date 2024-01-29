إسرائيل تهاجم غزة من جديد وأمريكا تدرس الرد على مقتل جنودها

المصدر: رويترز

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كشف سكان أن إسرائيل شنَّت هجوماً خلال الليل على مدينة غزة شمالي القطاع الفلسطيني بعد أسابيع من انسحاب قواتها من هناك، وذلك في الوقت الذي تدرس فيه واشنطن الرد على أول ضربة تسقط قتلى في صفوف القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط منذ بدء حرب غزة.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، أمس، إن ثلاثة عسكريين أمريكيين قتلوا وأصيب 34 على الأقل في هجوم بطائرة مسيرة نفذه مسلحون شمال شرق الأردن بالقرب من الحدود مع سوريا، في تصعيد للعنف تجاوز قطاع غزة.

وأمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بشن هجمات انتقامية، قائلاً: «مما لا شك فيه أننا سنحاسب كل المسؤولين (عن الهجوم) في الوقت (المناسب لنا) وبالطريقة التي نختارها».

وقال سكان فلسطينيون إن إسرائيل شنت غارات جوية على أحياء في أنحاء مدينة غزة ما تسبب في مقتل وإصابة عدد كبير من الأشخاص.

وأضافوا أن الدبابات الإسرائيلية قصفت المناطق الشرقية من مدينة غزة، فيما أطلقت الزوارق البحرية قذائف وطلقات نارية على المناطق الساحلية في الغرب.

وأعلنت إسرائيل في أواخر العام الماضي انتهاء عملياتها تقريباً في شمال غزة. وتشير عودة القتال في مدينة غزة إلى أن الحرب لا تسير حسب الخطة.

وذكر سكان أن معارك عنيفة بالأسلحة النارية وقعت بالقرب من مستشفى الشفاء الرئيسي في المدينة.

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