جلسة استماع بالكنيست لإقالة عضو ساند قضية الإبادة في لاهاي

المصدر: د ب أ

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بدأت لجنة القواعد والإجراءات في الكنيست جلسة استماع غير مسبوقة بشأن ما إذا كان سيتم السماح لكامل هيئة أعضاء الكنيست بالتصويت على طرد عضو الكنيست عوفر كاسيف بسبب مساندته قضية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في لاهاي.

ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن رئيس اللجنة، أوفير كاتس، قوله في افتتاح الجلسة، إنه «سيكون شرفاً عظيماً لي طرد الشخص الأكثر حقارة الذي يعرفه الكنيست على الإطلاق»، مضيفاً أن كاسيف «واصل الإدلاء بتعليقات قاسية خلال الحرب».

وأوضحت الصحيفة أن كاسيف، العضو اليهودي الوحيد في الجبهة العربية للتغيير التي تضم أغلبية عربية، يُوجَّه إليه الاتهام بسبب تعليقات أدلى بها دعماً لادعاء جنوب أفريقيا بأن إسرائيل تنفذ إبادة جماعية في غزة.

ورداً على تصرفات كاسيف، شرع عضو الكنيست عوديد فورير، من حزب «إسرائيل بيتنا»، في تفعيل آلية قانونية غير مستخدمة سابقاً يتضمنها قانون الإيقاف لعام 2016، وبموجبها يجوز للمشرعين طرد زملائهم من صفوفهم إذا تبين أنهم ارتكبوا واحدة من عدد من المخالفات القانونية، بما في ذلك التعبير عن الدعم لكفاح مسلح ضد إسرائيل أو التحريض على العنصرية.

وذكرت «تايم أوف إسرائيل» أنه إذا وافق 75% من أعضاء لجنة القواعد والإجراءات، فسيكون بوسع كامل هيئة أعضاء الكنيست التصويت على طرد كاسيف.

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