قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف جنوب دمشق

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مصدر عسكري سوري، اليوم، سقوط قتلى وجرحى إثر قصف إسرائيلي استهدف عدداً من النقاط جنوب دمشق.

وأوضح المصدر، في بيان عبر موقع وزارة الدفاع السورية في «فيسبوك»، أن الجيش الإسرائيلي استهدف بقصف جوي من اتجاه الجولان عدداً من النقاط جنوب دمشق، ما أسفر عن عدد القتلى والجرحى المدنيين، إضافة إلى بعض الخسائر المادية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن «انفجارات عنيفة دوَّت في محيط العاصمة دمشق ناجمة عن استهداف يرجَّح أنه إسرائيلي استهدف إحدى المزارع في محيط منطقة السيدة زينب جنوب دمشق».

ووفق المرصد، جاء ذلك وسط تصدي للدفاعات الجوية التابعة لقوات النظام في محاولة للتصدي للصواريخ.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز