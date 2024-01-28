سفينة بريطانية تصدّ هجوماً حوثياً بمسيَّرة في البحر الأحمر

المصدر: رويترز

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أعلن مسؤولون بريطانيون أن السفينة الحربية البريطانية دايموند صدَّت، أمس، هجوماً عليها بطائرة مسيَّرة أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، في بيان، اليوم: «دمرت دايموند، باستخدام نظامها الصاروخي سي فايبر، طائرة مسيَّرة استهدفتها دون وقوع أضرار في دايموند أو إصابات بين طاقمها».

وأضاف البيان: «هذه الهجمات المقيتة وغير القانونية ليست مقبولة على الإطلاق، ومن واجبنا حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر».

وتشن حركة الحوثي هجمات على السفن في الأحمر باستخدام طائرات مسيَّرة وصواريخ منذ 19 نوفمبر، وشنَّت طائرات حربية وسفن وغواصات أمريكية وبريطانية عشرات الغارات الانتقامية على أهداف للحوثيين في اليمن.

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