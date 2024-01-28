الجيش الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين في الضفة الغربية

المصدر: د ب أ

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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، أن قوات الأمن اعتقلت عشرة فلسطينيين، الليلة الماضية، بمداهمات في الضفة الغربية.

ومنذ بدء الحرب، اعتقلت القوات الإسرائيلية 2950 فلسطينياً، وأكثر من 1350 منهم ينتمون إلى حركة «حماس»، حسب الموقع الالكتروني لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، اليوم.

يشار إلى أن القوات الإسرائيلية تشن حملة مداهمات يومياً في الضفة الغربية منذ الحرب على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي عقب هجمات حماس على جنوب إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق، استمرار القتال العنيف في مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، حيث تشن قواته قتالاً مع عناصر حركة «حماس» في المنطقة.

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