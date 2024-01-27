محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بمنع أعمال الإبادة في غزة

المصدر: لاهاي - وكالات

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أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، حيث رفضت في حكمها الصادر أمس الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا، لكنها لم تصدر أمراً بوقف إطلاق النار في القطاع.

وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضياً لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا، باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.

وقالت المحكمة في النص الذي تلاه القضاة: إن على إسرائيل أن تتخذ «كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية».

وذكرت المحكمة أنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، مؤكدة أن الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل.

وأضافت المحكمة أن على إسرائيل الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة، وأن تضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.

وبموجب الحكم أيضاً يتعين على إسرائيل أن ترفع تقريراً إلى المحكمة في غضون شهر بشأن كل التدابير المؤقتة.

وأوضحت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، أمس، أن بعض الحقوق على الأقل التي تسعى جنوب أفريقيا للحصول عليها في دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد حرب إسرائيل على غزة منطقية، مشيرة إلى أن لديها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.

وأضافت المحكمة في جلسة إعلان قرارها بشأن قبول الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا أن لبريتوريا الحق في رفع الدعوى، ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها. وأكدت المحكمة أنها «لن ترفض قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل». وذكرت أن الفلسطينيين مجموعة تحظى بالحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

وقالت المحكمة إن على إسرائيل أن تتأكد فوراً من أن جيشها لا يرتكب الانتهاكات المذكورة سابقاً.

ولن تبت المحكمة في جوهر الدعوى حول ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية قبل وقت طويل، إذ قد يتطلب التحقيق ربما سنوات، بل اكتفت بإصدار قرار حول تدابير عاجلة قبل النظر في صلب القضية.

ترحيب

ورحبت جنوب أفريقيا، صاحبة الدعوى، بالإجراءات المؤقتة التي فرضتها المحكمة على إسرائيل، واصفة الحكم بأنه «انتصار حاسم لسيادة القانون ومنعطف مهم في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني».

وقالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور، في مؤتمر صحافي أمام مقر المحكمة في لاهاي، إن بلادها فعلت كل ما يلزم لحماية أرواح آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة.

لكنها أضافت: «كنا نود من المحكمة أن تصدر قراراً بوقف إطلاق النار في غزة».

من جهته رحب مجلس التعاون الخليجي بقرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل ، وقال انه يؤكد على جرائمها الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

واشاد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بتوثيق المحكمة الدقيق لتلك الجرائم في قرارها التاريخي الصادر أمس، كما نوه بقرار المحكمة الاستمرار في متابعة هذه القضية واتخاذ القرارات المناسبة مستقبلاً في ضوء امتثال إسرائيل لقرار المحكمة.

غضب اسرائيلي

ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقرار محكمة العدل الدولية قبول النظر بدعوى جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية، لكنه تعهد بمواصلة الحرب على غزة، مشيرا إلى أن المحكمة لم تأمر بوقف إطلاق النار.واعرب عن غضبه لقرار المحكمة رفض طلب إسرائيل بإسقاط الدعوى،

في الأثناء، قالت صحيفة «فايننشال تايمز» إن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل متهمة إياها بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين حظيت بمتابعة وثيقة وبقدر من الجدل السياسي لم يسبق له مثيل في العالم.

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