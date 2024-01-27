تصعيد إسرائيلي وسط وجنوبي قطاع غزة

المصدر: غزة- البيان، ووكالات

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شهدت مناطق وسط وجنوبي قطاع غزة، أمس، تصعيداً للقصف الإسرائيلي بالمدفعية وسلاح الجو، استهدف مناطق وسط قطاع غزة، وكذلك في مدينة خان يونس، من بينها محيط مجمع ناصر الطبي، في وقت تجاوزت حصيلة القتلى 26083 فلسطينياً. وأفادت وسائل إعلام في غزة بأن مدفعية الجيش الإسرائيلي استهدفت مناطق شمالي مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة، وأشارت إلى مقتل 10 أشخاص.

وقالت مصادر طبية في غزة: إن 183 فلسطينياً قتلوا، كما أصيب 377، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وبهذا يرتفع إجمالي عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي على غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 26083 قتيلاً، فيما بلغ عدد الإصابات 64487 مصاباً.

ووقعت اشتباكات عنيفة على أطراف مخيم خان يونس جنوب قطاع غزة، وسمع دوي انفجارات عنيفة، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية، كما ذكرت أن قوات من الجيش الإسرائيلي حاصرت مدرسة الأمل، التي تؤوي نازحين غربي محافظة خان يونس، وأكدت أن قوات إسرائيلية اعتلت بنايات سكنية في محيط حي الأمل غرب خان يونس، وراحت تطلق النار على أي جسم متحرك، كما أنها تواصل حصار مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وذكرت أيضاً أن زوارق حربية إسرائيلية فتحت النار على مناطق غربي دير البلح بوسط القطاع.

بدوره أعلن المركز الفلسطيني للإعلام أن 20 جثماناً نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى، أمس، بعد قصف إسرائيلي استهدف منازل وسط قطاع غزة. في الأثناء، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط، وإصابة 38 عسكرياً، في معارك قطاع غزة، خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن الضابط - وهو برتبة رائد من لواء غفعاتي- قتل في معارك جنوب قطاع غزة، وقال أيضاً إن عدد الضباط والجنود الذين أصيبوا منذ بداية الحرب بلغ 2748، بينما بلغ عدد الجنود المصابين منذ بداية الهجوم البري 1258. إلى ذلك أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، أمس، طردها «عدة» موظفين لديها، بعد مزاعم إسرائيلية بالضلوع في هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر. من جانبها علقت الولايات المتحدة تمويل «الأونروا» بعد الاشتباه بضلوع موظفين في هجوم «حماس».

وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، في بيان: «إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء المزاعم القائلة إن 12 موظفاً لدى «أونروا» قد يكونون متورطين في الهجوم، الذي شنته «حماس» على إسرائيل».

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