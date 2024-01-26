تركيا تبلغ بريطانيا بضرورة وقف إطلاق النار الكامل والفوري في غزة

المصدر: رويترز

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قال مصدر دبلوماسي تركي إن وزير الخارجية هاكان فيدان أبلغ نظيره البريطاني ديفيد كاميرون خلال اجتماع في اسطنبول اليوم الجمعة بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

وذكر المصدر أن لقاء الوزيرين استمر 90 دقيقة تقريبا، وتلته محادثات بين وفدين من البلدين، وناقشا الحرب في غزة والعلاقات الثنائية وتصديق تركيا على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وأضاف المصدر أن فيدان أبلغ كاميرون بأن وقف إطلاق النار بشكل كامل وفوري وحل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني ضروريان من أجل تحقيق السلام الدائم.

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