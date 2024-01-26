الأمم المتحدة: الطقس البارد الممطر في غزة يجعلها "غير صالحة للعيش على الإطلاق"

المصدر: رويترز

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حذّر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة من أن الطقس البارد والممطر في غزة يهدد بجعل القطاع الفلسطيني الذي مزقته الحرب "غير صالح للعيش على الإطلاق".

وقال مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة أجيث سونغاي "إننا قلقون جدا أيضا إزاء تأثير الطقس الممطر والبارد في غزة".

وأضاف "إنه أمر متوقع تماما في هذا الوقت من السنة، ويهدد بجعل الوضع غير الصحي أصلا غير صالح لحياة الناس على الإطلاق. ومعظمهم ليس لديه ما يكفي من الملابس أو الأغطية".

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