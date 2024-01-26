إسرائيل تقتل 20 فلسطينياً خلال طابور مساعدات غذائية في غزة

المصدر: رويترز

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أعلنت وزارة الصحة، التي تديرها «حماس» في غزة، أن قصفاً إسرائيلياً أسفر عن مقتل 20 فلسطينياً وإصابة 150، مشيرةً إلى أن الضحايا كانوا يصطفون للحصول على مساعدات غذائية.

وقال سكان إن دبابات إسرائيلية قصفت مناطق حول مستشفيين في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة أمس، ما دفع النازحين إلى القيام بمحاولة يائسة جديدة للعثور على ملاذ آمن.

ووصف مسؤول في منظمة الصحة العالمية الوضع الغذائي في الشمال بـ«المروع تماماً»، وقال عمال إغاثة إن حشوداً من فلسطينيين جوعى وبائسين تهجم على شحنات المساعدات الشحيحة، ويقول عمال الإغاثة إنهم رأوا أناساً يبدو عليهم الهزال من الجوع وأعينهم غائرة.

ويعاني معظم سكان قطاع غزة، وعددهم زهاء 2.3 مليون نسمة، الآن من زحام شديد في خان يونس وبلدات شمال وجنوب المدينة، بعد أن نزحوا من النصف الشمالي من القطاع في وقت سابق خلال العملية العسكرية الإسرائيلية التي دخلت الآن شهرها الرابع.

وذكر مسؤولو الصحة في غزة أن 50 فلسطينياً على الأقل قُتلوا في خان يونس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بعدما تحولت إسرائيل عن العمليات الشاملة، وسحبت قواتها من المناطق الشمالية التي تقول إنها تسيطر الآن على جزء كبير منها.

وقالت امرأة فلسطينية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة إنه لا توجد منطقة آمنة ولا مكان يلوذون به، مناشدةً العالم أن يوقف الحرب التي وصفتها بأنها «قتلت الكبار والصغار».

وأكد الجيش الإسرائيلي، في أحدث بياناته، أن قواته في خان يونس تقاتل مسلحين في أحياء متقاربة، موضحاً أنها تستخدم ضربات جوية دقيقة ونيران قناصة لضرب أهداف تابعة لحماس.

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