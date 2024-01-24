بلينكن: أمريكا ترفض أي تغيير دائم للوضع الجغرافي لغزة

المصدر: رويترز

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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الثلاثاء أن الولايات المتحدة ترفض أي تغيير دائم للوضع الجغرافي لقطاع غزة، لكنه أبقى الباب مفتوحا أمام الدعم المحتمل لأي "ترتيبات انتقالية" لحل الصراع مع إسرائيل.

وقال بلينكن للصحفيين في أبوجا بنيجيريا "إذا كانت هناك حاجة إلى ترتيبات انتقالية لجعل ذلك (حل الصراع) ممكنا، فهذا أمر (مختلف). لكن عندما يتعلق الأمر بالوضع الدائم لغزة، فقد كنا واضحين وما زلنا بشأن رفض التعدي على أراضي (القطاع)".

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