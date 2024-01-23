قوات أمريكية وبريطانية تنفذ ضربات جديدة ضد الحوثيين في اليمن

المصدر: رويترز

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أعلن ثلاثة مسؤولين أمريكيين، اليوم، أن قوات أمريكية وبريطانية نفَّذت جولة جديدة من الضربات على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن، على خلفية استهدافهم حركة الملاحة في البحر الأحمر.

ولم يذكر المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، عدد الأهداف التي أصيبت. وفي السابق، كانت تركز قوات أمريكية وبريطانية على استهداف صواريخ الحوثيين ومواقع الرادارات.

وكان الجيش الأمريكي قد نفى، أمس، ما أوردته حركة الحوثي اليمنية بخصوص شنها هجوماً بالصواريخ على سفينة الشحن العسكرية الأمريكية «أوشن جاز» في خليج عدن.

ووصفت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، في بيان، تقرير الحوثيين عن هجوم ناجح على السفينة بأنه «محض كذب».

وأضافت: «استمرت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية في التواصل مع أوشن جاز طوال فترة عبورها الآمن».

وقالت حركة الحوثي، في وقت سابق أمس، إن قواتها نفذت هجوماً على «أوشن جاز» في خليج عدن.

وتتسبب هجمات الحوثيين في تعطيل حركة الشحن العالمي وتثير مخاوف من التضخم العالمي، كما فاقمت المخاوف من أن تؤدي تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط.

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