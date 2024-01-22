مسؤول أيرلندي: يجب محاسبة إسرائيل على أفعالها في غزة

المصدر: د ب أ

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طالب نائب رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن بمحاسبة إسرائيل على أفعالها في غزة، وذلك في الوقت الذي وصل فيه عدد القتلى الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 25 ألف شخص، وفقاً للسلطات الصحية المحلية.

وقال مارتن، لإذاعة «آر تي إي» الأيرلندية: «يجب محاسبة إسرائيل على ما تفعله، أدين القصف المستمر على غزة. إنه أمر صادم. إنه أمر مرعب. وهو غير مبرر بأي وضع أو شكل».

ودافع مارتن، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الخارجية في الحكومة الأيرلندية، عن موقف حكومته فيما يتعلق بالقضية التي رفعتها جنوب أفريقيا وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية، وذلك فقاً لوكالة «بي إيه ميديا» البريطانية.

وأضاف: «إن المحكمة الجنائية الدولية تحقق بالفعل في الأمر فيما يتعلق بجرائم الحرب، التي يمكن أن تشمل الإبادة الجماعية؛ لذا فهي قيد التحقيق بالفعل».

وتابع أن أيرلندا قدمت مذكرات قانونية إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن احتلال أجزاء من الضفة الغربية، وخصصت ثلاثة ملايين يورو تمويلاً إضافياً للمحكمة لتمكينها من التحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب.

وأضاف أن أيرلندا ستبحث الانضمام إلى القضية القانونية التي رفعتها جنوب إفريقيا بمجرد تجاوزها المراحل الأولية.

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