حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة تتجاوز 25 ألف قتيل

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أمس، ارتفاع حصيلة قتلى الحرب التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة إلى 25 ألفاً و105 قتلى و62 ألفاً و681 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته وكالة «معا» الفلسطينية، أمس، أن 178 فلسطينياً قُتلوا وأصيب و293 آخرين خلال 24 ساعة، مشيرةً إلى أن نحو 70% من القتلى في غزة من النساء والأطفال.

وأضافت: «ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».

وتواصل الطائرات الإسرائيلية قصفها في اليوم 107 من الحرب على القطاع، مخلفةً العشرات من القتلى ومئات الجرحى.

وتعهدت إسرائيل بمواصلة القتال حتى تتمكن من القضاء على حركة حماس، إلا أنها قد تستغرق وقتاً طويلاً لتحقيق هذا الهدف.

وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، أمس، بأن تقديرات أجهزة الاستخبارات الأمريكية تشير إلى أن إسرائيل نجحت حتى الآن في قتل ما يتراوح بين 20% و30% من مقاتلي حماس في غزة.

وكشف التقرير أن واشنطن تعتقد بأن حماس لا تزال تمتلك ذخيرة كافية للاستمرار في مهاجمة إسرائيل والقوات الإسرائيلية في غزة لعدة شهور مقبلة.

ووفقاً لتقديرات أمريكية، كان لدى حماس ما يتراوح بين 25 ألفاً و30 ألف مقاتل قبل الحرب، إضافة إلى الآلاف من عناصر الشرطة.

في غضون ذلك، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس، رفضاً قاطعاً الشروط التي اقترحتها حماس لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وقال نتنياهو، في رسالة مسجلة: «إذا وافقنا على ذلك، فإن جنودنا سيكونون قد سقطوا عبثاً. وإذا وافقنا، لا يمكننا ضمان أمن مواطنينا».

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