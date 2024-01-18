15 مليار دولار تكلفة إعادة بناء مساكن غزة

المصدر: رويترز

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كشف محمد مصطفى، رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، أن إعادة بناء الوحدات السكنية في غزة ستتطلب 15 مليار دولار على الأقل، ما يسلط الضوء على حجم الدمار الذي سببه الهجوم الإسرائيلي على القطاع.

وأوضح مصطفى، أمس، أن التقارير الدولية تشير إلى تعرض 350 ألف وحدة سكنية لدمار كلي أو جزئي في غزة، مضيفاً أنه بافتراض أن 150 ألفاً منها ستحتاج إلى إعادة البناء بمتوسط تكلفة يبلغ 100 ألف دولار للوحدة، فهذا يعني «15 مليار دولار للوحدات السكنية».

وقال، في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: «لم نتطرق بعد إلى البنية التحتية ولا المستشفيات التي تضررت ولا الشبكات».

ويشير هذا الرقم إلى أن تكاليف إعادة الإعمار ستفوق كثيراً المبالغ التي أُنفقت لإعادة بناء غزة بعد الصراعات السابقة، ولم تنتهِ الحرب بعد منذ اندلاعها قبل أكثر من ثلاثة أشهر.

وعقب الحرب بين حماس وإسرائيل في عام 2014، التي استمرت سبعة أسابيع وأسفرت عن مقتل 2100 فلسطيني، أنفقت قطر أكثر من مليار دولار على مشروعات الإسكان والإغاثة في غزة.

ودمرت إسرائيل معظم القطاع في حملة تقول السلطات الصحية في غزة إنها قتلت 24448 شخصاً منذ هجوم السابع من أكتوبر الذي تقول إسرائيل إن حماس قتلت فيه 1200 شخص واقتادت 240 رهينة إلى غزة.

وتُظهر الأرقام الصادرة عن المكتب الإعلامي، الذي تديره حماس في غزة، أن أكثر من 360 ألف وحدة سكنية لحقت بها أضرار شديدة أو جزئية، وأن ما يزيد على 70 ألف وحدة سكنية دُمرت تماماً.

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