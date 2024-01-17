رئيس وزراء الأردن: السلام مع إسرائيل يظل اختياراً استراتيجياً رغم حرب غزة

المصدر: رويترز

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أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة الثلاثاء أن السلام مع إسرائيل يظل خيارا استراتيجيا، إلا أن أي مسعى لدفع الفلسطينيين إلى المملكة سيشكل تهديدا "وجوديا".

ويخشى الأردن الذي يشترك في حدوده مع الضفة الغربية من أن صراع غزة قد يتمدد بأعمال عنف لمستوطنين مسلحين يشجعهم إقدام الجيش الإسرائيلي على طرد الفلسطينيين بأعداد كبيرة إلى الجانب الآخر من نهر الأردن.

وقال الخصاونة خلال جلسة في دافوس "في حالة حدوث تحركات ونشوء أوضاع تتسبب في نزوح جماعي للسكان، سيكون ذلك انتهاكا صريحا لمعاهدة السلام"، مشيرا إلى المعاهدة التي وقعها الأردن مع إسرائيل في 1994.

وأضاف "تشكل تهديدا وجوديا... سيكون علينا الرد عليه ونأمل ألا نصل أبدا إلى تلك النقطة أو المرحلة لأننا راسخون في التزامنا بالسلام الشامل".

وذكر الخصاونة أنه قبل هجمات السابع من أكتوبر كانت هناك مشروعات إقليمية بملايين الدولارات قيد الإعداد مع إسرائيل، وكانت الدولتان ستتبادلان عبرها الطاقة والمياه، لكنها علقت الآن.

وتابع "اليوم، في ظل الظروف الحالية، لا يمكن تصور جلوس أي وزير أردني على منصة وإجرائه ذلك النوع من التفاعلات والتعاملات مع نظير إسرائيلي".

وأردف الخصاونة "المشاهد المروعة التي تظهر على الشاشات يوما بعد يوم وساعة بعد ساعة بسبب المذبحة التي تحدث في غزة بالاستهداف العشوائي للمدنيين، وأغلبهم من الأطفال والنساء، أمر يجعل من ذلك شيئا غير قابل للتنفيذ في ظل الظروف الحالية".

وشنت إسرائيل الحرب للقضاء على حماس بعد توغل مسلحي حماس عبر السياج الحدودي في السابع من أكتوبر إلى إسرائيل، التي تقول إنهم قتلوا خلاله 1200 شخص واحتجزوا 240 رهينة. ودفعت الحرب جميع سكان غزة تقريبا إلى الفرار من منازلهم، ونزح بعضهم عدة مرات، وأحدثت أزمة إنسانية مع تناقص الأغذية والوقود والمستلزمات الطبية.

وقال الخصاونة إن الحل الوحيد لتفادي تعميق الصراع وانعدام الاستقرار الإقليمي هو تطبيق عملية سياسية بإطار زمني تقود إلى حل الدولتين الذي سيشهد إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.

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