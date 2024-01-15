بعد محادثات مع مصر.. الصين تدعو لمؤتمر سلام بشأن غزة

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

دعا وزير خارجية الصين وانغ يي إلى عقد مؤتمر سلام واسع النطاق بشأن أزمة غزة.

وأكد يي أن الحرب في غزة مستمرة في التصاعد، موضحاً أن الصين تدعو إلى عقد مؤتمر سلام دولي أوسع نطاقاً وأكثر موثوقية وفعالية ووضع جدول زمني ملموس لتنفيذ حل الدولتين.

وأدلى وانغ بهذه التصريحات للصحفيين بعد محادثات مع وزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة، حيث جرى تبادل وجهات النظر بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية.

ولفت وزير خارجية الصين، في تصريحاته، إلى أن البنية التحتية في قطاع غزة دمرت بالكامل، مشيراً إلى أن الملايين يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز