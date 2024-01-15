«حماس»: أخرجنا ألف آلية عن الخدمة.. وإنجازات إسرائيل مزعومة

المصدر: د ب أ

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أكد المتحدث باسم كتائب «القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، أبو عبيدة، أن الحركة تمكنت من إخراج ألف آلية إسرائيلية عن الخدمة، واصفاً إنجازات إسرائيل بأنها «مزعومة».

وأوضح أبو عبيدة، في كلمة بالصوت والصورة، بعد مرور 100 يوم من حرب إسرائيل على غزة، أن «العدو الإسرائيلي ارتكب على مدار 100 يوم مذابح تندى لها جباه الإنسانية»، مشيراً إلى أن «العدالة في العالم تحول دون محاكمة العدو».

وقال إن ذلك «يزيدنا قناعة بوجوب ما فعلناه في ملحمة السابع من أكتوبر، والاعتماد على سواعد رجالنا ومقاومتنا في مقارعة الاحتلال».

وأضاف أن المقاومة «تكبّد العدو خسائر باهظة، حيث استهدفوا وأخرجوا عن الخدمة نحو 1000 آلية عسكرية صهيونية توغلت في قطاع غزة».

وتابع: «كما نفذوا مئات المهام العسكرية الناجحة في كل نقاط توغل وعدوان الاحتلال جرى الإعلان عنها أولاً بأول».

ولفت إلى أن «ما يعلن عنه العدو من إنجازات مزعومة حول تدمير مستودعات أسلحة، وما يزعم أنها أنفاق طويلة، هي أمور مثيرة للسخرية»، موضحاً أنه «سيأتي اليوم التي تثبت فيه (القسام) كذب هذه الدعاوى».

وبيَّن أنه «قبل السابع من أكتوبر، لم يكن هناك أي مستودع أسلحة للقسام في أي مكان في غزة، ولا يزال لدينا الكثير لنقوله للعدو والعالم في الوقت المناسب».

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