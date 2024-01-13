نتانياهو يكشف الموقف الحالي من السيطرة عسكرياً على محور فيلادلفيا

المصدر: رويترز

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كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الموقف الحالي من سيطرة إسرائيل عسكرياً على محور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر.

وأوضح نتانياهو، اليوم، أن إسرائيل لم تتخذ قراراً بعد بخصوص سيطرة عسكرية محتملة على محور فيلادلفيا، مؤكداً أن غلق المنطقة الحدودية لعزل «حماس» أحد أهداف الحرب الجارية في غزة.

وقال إن «هناك عدداً من الخيارات» تشمل نقل قوات إلى فيلادلفيا، مضيفاً: «لقد بحثنا هذه (الخيارات)، ولم نتخذ قراراً بعد».

كان مصدر مصري مسؤول قد نفى، اليوم، ما تناولته بعض وسائل الإعلام عن وجود تنسيق مصري إسرائيلي بشأن تدابير أمنية جديدة على محور فيلادلفيا، وذلك وفقاً لقناة «القاهرة» الإخبارية المصرية.

ويمتد محور صلاح الدين (فيلادلفيا) من البحر المتوسط شمالاً حتى معبر كرم أبو سالم جنوباً، بطول الحدود المصرية مع قطاع غزة، التي تبلغ نحو 14 كيلومتراً.

وتشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي خلَّفت مقتل أكثر من 23 ألف فلسطيني وآلاف المفقودين.

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