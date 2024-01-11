مقتل فلسطيني وإصابة آخرين برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية

المصدر: د ب أ

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قُتل فلسطيني وأصيب آخران، اليوم، برصاص القوات الإسرائيلية في بلدة جبع جنوب جنين بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، اليوم، عن مصادر محلية قولها إن «أسيراً محرراً (37 عاماً) استشهد برصاص الاحتلال، عقب محاصرة منزله في البلدة».

وأضافت أن «شابين أصيبا برصاص الاحتلال خلال عملية الاقتحام، واعتقلت أحدهما، كما اعتقلت مواطناً بهدف الضغط على نجله، ليسلّم نفسه».

ووفق المصادر، حاصرت وحدات خاصة إسرائيلية منزلاً، بمساندة قوات كبيرة من جيش الاحتلال، فيما اعتلى القناصة أسطح المنازل، وسط اندلاع مواجهات.

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