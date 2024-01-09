مقتل 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في طولكرم

المصدر: د ب أ

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قتلت قوات الجيش الإسرائيلي، مساء أمس، ثلاثة فلسطينيين شرقي مدينة طولكرم الواقعة شمال غربي الضفة الغربية.

وأعلنت ذلك وزارة الصحة الفلسطينية، وفقاً لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وذكرت الوكالة أن قوة خاصة إسرائيلية، ترافقها قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، اقتحمت ضاحية اكتابا، وتحديداً شارع مسجد القيسي، وأطلقت الرصاص بكثافة تجاه مركبة متوقفة في المكان، قبل أن تحاصر أحد المنازل في المنطقة وتغتال الشبان الثلاثة داخله.

وأشارت إلى أن جثمان أحد القتلى تعرَّض للدهس من قِبل مركبة عسكرية إسرائيلية قبل انسحاب الجنود من المنطقة، كما اعتقلت القوات أحد الأشخاص بعد إصابته.

وأفادت مصادر بالهلال الأحمر في طولكرم للوكالة أن قوات الجيش الإسرائيلي منعت مركباتها من الوصول إلى الضحايا تحت تهديد السلاح، ولم تتمكن من الوصول إلى المنطقة إلا بعد انسحاب الاحتلال منها.

وبحسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية الصادرة أول من أمس، بلغت حصيلة القتلى الفلسطينيين خلال المواجهات مع القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية 332 منذ إطلاق حركة حماس عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر.

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