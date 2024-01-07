مقتل 133 فلسطينياً في هجمات إسرائيل على قطاع غزة

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة الصحة في غزة ، اليوم "الأحد"، عن مقتل 133 فلسطينياً في هجمات إسرائيل خلال الـ 24 ساعة الأخيرة على القطاع.

وقالت الوزارة ، في بيان ، إن الجيش الإسرائيلي ارتكب 12 "مجزرة ضد العائلات" في قطاع غزة راح ضحيتها 113 قتيلا و250 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أنه بذلك ارتفعت حصيلة حرب إسرائيل على قطاع غزة إلى 22 ألفا و835 قتيلا و58 ألفا و416 إصابة بجروح مختلفة.

وتواصل إسرائيل شن حربا ًواسعة النطاق بشكل غير مسبوق على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وبدأت الحرب بعد هجوم شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل تضمن إطلاق قذائف صاروخية ودخول مسلحين إلى مواقع وبلدات إسرائيلية ما أسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي.

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