قصف إسرائيلي متواصل على غزة ووفد من حماس يبحث في القاهرة وقف إطلاق النار

المصدر: رويترز

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واصل الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة قصفه المركّز على جنوب قطاع غزة حيث الوضع الإنساني كارثي بحسب الأمم المتحدة، فيما يصل وفد من حركة حماس إلى القاهرة للبحث في وقف لإطلاق النار طرحته مصر.

وكانت أعمدة دخان لا تزال تتصاعد عند الفجر فوق مدينة رفح في أقصى جنوب القطاع الصغير المحاصر التي لجأ إليها العديد من سكان قطاع غزة هربا من المعارك والقصف، والتي تعرّضت مجددا للقصف الليلة الماضية.

وارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي في قطاع غزة منذ بداية الحرب إلى21507، معظمهم من النساء والأطفال، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحماس نشرت الجمعة. وتشمل الحصيلة، وفق المصدر ذاته، 187 شخصا قتلوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

بين كومة أنقاض في رفح الحدودية مع مصر، كان عدد من الأشخاص يبحثون عن ناجين بعد قصف إسرائيلي. وقال تيسير أبو العيش لوكالة فرانس برس "كنا جالسين بهدوء (في المنزل). فجأة سمعنا انفجارا قويا وبدأ حطام يتساقط علينا"، مضيفا "دُمّرت الشقة، دُمّرت بالكامل. كانت بناتي يصرخن. هناك كثير من الضحايا (...) نحاول إخراج الجيران من تحت الأنقاض".

ويظهر مقطع فيديو لوكالة فرانس برس سكانا يهرعون خلال الليل إلى مستشفى في رفح حاملين جرحى بينهم رجال ونساء وأطفال بعضهم برفقة أقرباء يبكون، فيما نقل مصابون على حمّالات قبل تمديدهم على الأرض أمام المستشفى حيث انهمك ممرضون حولهم.

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر مع شن الحركة هجوما غير مسبوق داخل أراضي الدولة العبرية أوقع نحو 1140 قتيلا غالبيتهم مدنيون، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا الى الأرقام الإسرائيلية الرسمية. كما اقتيد خلال الهجوم نحو 250 رهينة الى قطاع غزة، لا يزال 129 منهم محتجزين، وفق إسرائيل.

وتشن إسرائيل مذاك قصفا مكثفا على القطاع المحاصر، وباشرت عمليات برية في 27 أكتوبر.

وقتل 168 جنديا إسرائيليا في قطاع غزة منذ بدء الهجوم البري، بحسب الجيش.

بصيص أمل في القاهرة

وفيما تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في اليوم الـ84 من الحرب، يصل وفد من حركة حماس إلى القاهرة لبحث خطة مصرية بثلاث مراحل تنص على هدن قابلة للتمديد والإفراج التدريجي عن عشرات الرهائن والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى وقف الأعمال القتالية.

وسينقل وفد حماس إلى المصريين "ردّ الفصائل الفلسطينية الذي يتضمن ملاحظات عدة على خطتهم"، وفق ما قال مسؤول في الحركة لفرانس برس طالبا عدم كشف هويته.

وأوضح أن هذه الملاحظات تتعلق خصوصا بـ"طرائق عمليات التبادل المرتقبة وبعدد الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم وبالحصول على ضمانات من أجل انسحاب عسكري إسرائيلي كامل من قطاع غزة".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال اجتماع الخميس في تل أبيب مع عائلات رهائن "نحن على اتصال (مع الوسطاء) في هذه اللحظة. لا أستطيع تقديم مزيد من التفاصيل. نحن نعمل على إعادتهم جميعا. هذا هدفنا".

خطر جسيم

وأكد تجمع نير عوز السكاني في جنوب إسرائيل الخميس وفاة الرهينة الإسرائيلية الأمريكية جوديث حاغاي (70 عاما)، أكبر سيدة كانت لا تزال محتجزة في غزة.

وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان عن "حزنه الشديد" لوفاة أم لأربعة وجدة لسبعة كانت معلمة للغة الإنجليزية متخصصة بالعمل مع ذوي الاحتياجات الخاصة ومن يعانون مشاكل في التركيز، وكانت تملك أيضا الجنسية الكندية.

وقال بايدن "أجدّد الوعد الذي قطعته لعائلات الرهائن: سنعمل بلا كلل لإعادتهم إلى ديارهم".

وفي انتظار نتيجة المفاوضات، يعاني سكان غزة البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة والذين أرغم 1,9 مليون منهم يمثلون 85% من التعداد الإجمالي على النزوح، من وضع إنساني كارثي يهدّد بمجاعة.

وقال البائع في سوق رفح منتصر الشاعر (30 عاما) صباح الجمعة إنه تلقى للمرة الأولى "بيضا وبعض الفاكهة القادمة من مصر"، لكنه أشار إلى "نقص في كل انواع الفاكهة، وإن توافرت بعض أصناف الخضار، فتكون باهظة الثمن".

وأحكمت إسرائيل تماما منذ التاسع من أكتوبر الحصار البري والبحري والجوي الذي تفرضه على قطاع غزة منذ 2007 بعد سيطرة حماس عليه، ولا تصل المساعدات الإنسانية سوى بكميات محدودة جدا من معبر رفح مع مصر بعد تفتيشها، وذلك رغم قرار لمجلس الأمن دعا في 22 ديسمبر "جميع الأطراف إلى إتاحة وتسهيل الإيصال الفوري والآمن ومن دون عوائق لمساعدة إنسانية واسعة النطاق".

توتر في المنطقة

ومع النقص الصارخ في المواد الأساسية، حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس من "خطر جسيم" يواجهه سكان غزة.

ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ "خطوات عاجلة للتخفيف من الخطر الجسيم الذي يواجه سكان غزة ويقوض قدرة العاملين في المجال الإنساني على مساعدة الأشخاص الذين يعانون إصابات فظيعة وجوعا حادا والمعرضين لخطر شديد للإصابة بأمراض".

وكتبت مقررة الأمم المتحدة المعنية بوضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي على منصة "إكس"، "ما تفعله إسرائيل بالفلسطينيين، خصوصا في غزة، هو + وحشية قرننا +"، مضيفة أن "تهاون الغرب يتحوّل إلى تواطؤ".

كما انتقد منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتّحدة مارتن غريفيث شروط إدخال المساعدات، وقال عبر منصة "إكس"، "يجب أن يتوقف القتال حالا"، محذّرا من "وضع مستحيل لشعب غزة ولأولئك الذين يأتون لمساعدتهم".

وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الجمعة أن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على إحدى قوافل المساعدات التابعة لها في قطاع غزة دون وقوع إصابات.

وردا على استفسار لوكالة فرانس برس، قال الجيش الإسرائيلي إنه "يتحقّق" من المعلومات.

ومع تكثيف العمليات في خان يونس (جنوب) ووسط غزة، نزح في الأيام الأخيرة "ما لا يقل عن 100 ألف شخص" باتجاه رفح، وفق مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية التابع للأمم المتحدة.

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