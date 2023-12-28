مقتل 6 فلسطينيين في قصف إسرائيلي بطائرة مسيرة على طولكرم بالضفة الغربية

المصدر: رويترز

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قالت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الأربعاء إن ستة أشخاص قتلوا في ضربة إسرائيلية بطائرة مسيرة على مدينة طولكرم بالضفة الغربية، في أحدث صورة من صور تصاعد العنف منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته تعرضت لهجوم من مسلحين ألقوا عبوات ناسفة عليهم خلال عملية لمكافحة الإرهاب. وأضاف أن طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي قصفت المهاجمين.

ووقعت المواجهة في مخيم نور شمس للاجئين في طولكرم التي تمثل بؤرة توتر على أحد نقاط العبور الرئيسية إلى الضفة الغربية.

وذكر شهود أن الشبان الستة الذين قُتلوا في الضربة كانوا يجلسون معا في الساعات الأولى من الصباح لكنهم لم يشاركوا في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية التي كانت تنفذ مداهمة في مناطق أخرى من المخيم.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن الشبان تتراوح أعمارهم بين 17 و29 عاما. ونقلت الوكالة عن وزارة الصحة قولها إن شابا آخر يبلغ من العمر 24 عاما توفي متأثرا بجراح أصيب بها في اشتباك دار الشهر الماضي.

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