منظمة الصحة العالمية: عشرات الآلاف من مدنيي غزة يبحثون عن الأمان في المستشفيات

المصدر: د ب أ

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لجأ عشرات الآلاف من المدنيين في غزة إلى المستشفيات بحثا عن المأوى والسلامة في ظل الحرب على القطاع، وفقا لما ذكرته منظمة الصحة العالمية.

وقالت المنظمة، في بيان نشرته عبر موقع إكس (تويتر سابقا)، نقلا عن فريق عمل تابع لها على الأرض، إن مستشفي الشفا في مدينة غزة يكتظ بـ 50 ألف شخص، ومستشفى الأمل جنوبي قطاع غزة بنحو 14 ألف شخص.

وذكر البيان أن فريق العمل التابع للمنظمة تمكن من نقل إمدادات إغاثة للمستشفيات بالتعاون مع ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومنظمة أخرى.

وأضاف البيان أنه في الطريق إلى المستشفيات، شاهد فريق منظمة الصحة العالمية عشرات الآلاف من الأشخاص الفارين من الهجمات الإسرائيلية الشرسة، سيرا على الأقدام، أو على ظهور البغال أو في سيارات.

وأشار البيان إلى أن موظفي الصحة العالمية كانوا يضطرون إلى القفز من فوق المرضى والأشخاص الذين يبحثون عن الحماية والموجودين في كل مكان بالمستشفيات.

ويشعر المسوؤلون في منظمة الصحة العالمية بقلق بالغ من أن تحركات اللاجئين الجديدة ستصعد الضغوط على المنشآت الصحية في جنوب قطاع غزة.

ونقل البيان عن أحد موظفي منظمة الصحة العالمية على الأرض قوله إن "هذا التحرك الجماعي القسري للأشخاص سوف يؤدي أيضا إلي مزيد من الأكتظاظ، وإلى زيادة خطر الإصابة بالأمراض المعدية، وجعل الأمر أصعب أمام تقديم المساعدات الإنسانية".

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