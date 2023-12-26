العثور على جثتي كويتي وسعودي في العراق بعد اختفائهما

المصدر: رويترز

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عثرت السلطات العراقية اليوم الثلاثاء على جثتين لشخصين أحدهما كويتي والآخر سعودي مقيم بالكويت كانا قد اختفيا أثناء رحلة صيد في منطقة صحراوية.

وورد في بيان صادر عن الجيش العراقي أنه تم العثور على جثتي الكويتي والسعودي بعد اصطدام سيارتهما بعبوة ناسفة قديمة من مخلفات تنظيم داعش وأدى ذلك إلى انفجارها.

وقالت مصادر أمنية عراقية أمس الاثنين إنها بدأت عملية بحث في الصحراء في مسعى للعثور على الشخصين اللذين اختطفا في الصحراء.

وقال مسؤول أمني كبير إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن مسلحين مجهولين حاولوا اختطاف الاثنين.

ولم يتضح بعد ملابسات الانفجار وما إذا كان هذان الشخصان في قبضة الخاطفين عند وقوع الحادث. ويقول الجيش إنه لا يزال يحقق في الأمر.

وقال المصدر إن التفاصيل الأولية التي تلقتها السلطات العراقية أظهرت أن الرجلين يحملان الجنسية الكويتية لكن بعد مزيد من التحريات مع قوات الأمن تبين أن أحدهما كويتي والآخر سعودي.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية أيضا إنه تم العثور على جثتي الكويتي المفقود ورفيقه السعودي اللذين اختفيا في محافظة الأنبار غربي العراق. ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وقالت مصادر أمنية عراقية لرويترز إن المنطقة الصحراوية معروفة بأنها ملاذ لأعضاء تنظيم داعش الذين ما زالوا يواصلون نشاطهم.

وأشاد وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح بالسلطات العراقية لجهودها وقال إن التنسيق جار حاليا مع الحكومة العراقية لمعرفة ملابسات الحادث ونتائج التحقيق الجارية.

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