الرئيس الفلسطيني: نأمل أن يكون عيد الميلاد هذا العام موعداً لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن أمله بأن "يكون عيد الميلاد هذا العام موعداً لوقف الحرب والعدوان على الشعب في غزة، وسائر الأرض الفلسطينية المحتلة، ومناسبة خير وازدهار واستقرار للشعب الفلسطيني والشعوب كافة".

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن عباس قوله، في كلمته بمناسبة عيد الميلاد وفق التقويم الغربي اليوم الأحد، إن "شمس الحرية والدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، آتية لا محالة، بل إنها قاب قوسين أو أدنى".

وأضاف أن "نهر الدماء والتضحيات الجمة والعذابات والصمود البطولي لشعبنا على أرضه هو الطريق نحو الحرية والكرامة".

وأكد "أننا سنواصل نضالنا لنيل حقوقنا المشروعة، في العيش على تراب أرض فلسطين، في دولة حرة مستقلة وكاملة السيادة".

وترحم عباس "على أرواح الشهداء الأبرار، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، والحرية للأسرى البواسل، وأن يحفظ شعبنا العظيم في غزة والضفة والقدس والشتات، وأن ننال الحرية والاستقلال والعيش بكرامة في وطننا فلسطين".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز