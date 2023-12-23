أونروا: الجيش الإسرائيلي لا يوفر ملجأ نزوح آمن لسكان غزة

المصدر: د ب أ

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أعلن مسؤول في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ، اليوم السبت، إن الجيش الإسرائيلي لا يوفر ملجأ نزوح آمن لسكان قطاع غزة.

وذكر مدير عمليات أونروا في غزة توماس وايت ، في حسابه على منصة " إكس" ، أن الجيش الإسرائيلي يأمر سكان غزة بالانتقال إلى المناطق التي تشهد غارات جوية مستمرة، مؤكدا أنه "لا يوجد مكان آمن، ولا يوجد مكان للنزوح".

وأشار وايت إلى أن السلطات الإسرائيلية أصدرت المزيد من أوامر الإخلاء للسكان في المنطقة الوسطى من قطاع غزة للانتقال إلى دير البلح لتوسيع العملية العسكرية المستمرة.

وأوضح أن أوامر الإخلاء تستهدف أكثر من 150 ألف شخص، وكانت المنطقة مكتظة بالفعل بالنازحين بما في ذلك الملاجئ التابعة لأونروا.

من جهته ، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية إن أوامر الإخلاء الإسرائيلية الجديدة تغطي حوالي 15% (حوالي 9 كيلومترات مربعة) من مناطق وسط قطاع غزة للإخلاء.

وتشمل المناطق المستهدفة مخيمي البريج والنصيرات للاجئين ومنطقتي الزهراء والمغراقة، وتتضمن الإخلاء إلى الملاجئ في دير البلح، وهي مكتظة بالفعل وتستضيف مئات الآلاف من النازحين.

وتقدر الأمم المتحدة أن9ر1 مليون شخص في غزة، أو ما يقرب من 85% من السكان، أصبحوا نازحين داخليا، بما في ذلك الأشخاص الذين نزحوا عدة مرات، في وقت يؤدي نقص الغذاء وسوء النظافة إلى تفاقم الظروف المعيشية السيئة بالفعل، وزيادة مشاكل الحماية والصحة العقلية، وزيادة انتشار الأمراض.



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