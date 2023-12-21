الرئيس المصري يؤكد ضرورة العمل على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، ضرورة العمل بجدية وتصميم على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية من خلال إنفاذ حل الدولتين.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي، اليوم، ديفيد كاميرون وزير خارجية المملكة المتحدة، وفق المتحدث باسم الرئاسة أحمد فهمي .

وقال المتحدث، في بيان نشر عبر صفحة "فيسبوك"، إن الوزير كاميرون سلم الرئيس المصري خطاباً من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك" قدم خلاله التهنئة بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لمصر، مؤكداً حرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع مصر في مختلف المجالات.

ووفق المتحدث، تطرق اللقاء إلى سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم استعراض جهود التعاون القائم في جميع المجالات لاسيما على المستوى الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، بما يحقق مصالح الشعبين.

وأضاف المتحدث أن اللقاء تناول تطورات المشهد الإقليمي، حيث وجه وزير خارجية المملكة المتحدة الشكر والتقدير لدور مصر في صون الأمن والاستقرار بالمنطقة، فضلاً عن الجهود المصرية المكثفة على المسارين السياسي والانساني في إطار الأوضاع الراهنة في قطاع غزة.

وأشار المتحدث إلى أنه تم التوافق على ضرورة التوصل لوقف مستدام لإطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإغاثية بكميات كافية تلبي الاحتياجات الانسانية لأهالي قطاع غزة بما يضع حداً للمأساة الانسانية بالقطاع،

وطبقا للمتحدث، شدد الجانبان على رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وأهمية العمل على عدم توسّع دائرة الصراع وامتداده إلى مناطق أخرى بالإقليم.

كما أكد الرئيس المصري ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في قطاع غزة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز