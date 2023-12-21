صحيفة إسرائيلية تكشف شرط حماس لصفقة تبادل الأسرى القادمة

المصدر: وكالات

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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن حماس تصر في صفقة الأسرى القادمة على أن تشمل عددا من كبار الأسرى الفلسطينيين، على أن يكون مروان البرغوثي من بين الذين تشملهم الصفقة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر قولها، إن هناك تقديرات تشير إلى "عدم نضوج" الصفقة الجديدة الخاصة بتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل قبل الأسبوع الأول من يناير، بحسب سكاي نيوز عربية.

وكان رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية قد وصل إلى القاهرة، الأربعاء، لإجراء مباحثات بشأن إعلان هدنة محتملة للحرب الدائرة في غزة بين الحركة وإسرائيل.

وأفادت الحركة في بيان بأن هنية وصل إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين حول تطورات الحرب في غزة و"العديد من الملفات الأخرى".

وسيلتقي هنية الذي يرافقه وفد من حماس رئيس جهاز الاستخبارات المصرية عباس كامل.

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