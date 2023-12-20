ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة إلى 20 ألف قتيل

المصدر: أ ف ب

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أعلن المكتب الإعلامي لحركة حماس في غزة، الأربعاء، أن ما لا يقل عن 20 ألف شخص قتلوا في القطاع الفلسطيني منذ بدء الحرب بين الحركة وإسرائيل.

وأضاف أن 8000 طفل و6200 امرأة من بين القتلى، فيما بلغ عدد المصابين 52600 منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر.

يأتي ذلك فيما قُتل 12 شخصا على الأقل وأصيب العشرات في سلسلة غارات جوية إسرائيلية على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة قرب الحدود مع مصر، حسب ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس وشهود عيان في المدينة عن وقوع أكثر من 10 غارات جوية متتالية أصابت منازل عدة.

وأظهرت لقطات فرانس برس تصاعد أعمدة من الدخان الكثيف وجثة واحدة على الأقل ملقاة على الأرض وأشخاصا ينادون طلبا للإسعاف وآخرين يحاولون إنقاذ من هم تحت الركام.

وجاء ذلك مع مواصلة إسرائيل قصفها المكثّف على القطاع المحاصر في اليوم الخامس والسبعين للحرب بينها وبين حماس.

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