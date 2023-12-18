مقتل 4 فلسطينيين برصاص إسرائيلي في مخيم الفارعة بالضفة الغربية

المصدر: د ب أ

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أفادت تقارير من مصادر فلسطينية، اليوم الاثنين، بمقتل أربعة فلسطينيين في مداهمة للجيش الإسرائيلي في مخيم الفارعة جنوب طوباس شمال الضفة الغربية.

وذكرت وزارة الصحة في رام الله، أن الأربعة قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي.

وأبلغ سكان مخيم "الفارعة" لللاجئين عن "اندلاع اشتباكات بين مسلحين والجيش الإسرائيلي، وقالوا إن "قناصة إسرائيليين قتلوا أربعة فلسطينيين بالرصاص".

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن اثنين من القتلى يبلغان من العمر 17 عاما.

كانت الوزارة قد أعلنت مؤخرا أن حصيلة "القتلى الفلسطينيين جراء المداهمات الإسرائيلية في الضفة الغربية بلغ أكثر من 280 ،فيما بلغ عدد المعتقلين أكثر من 3600منذ 7 أكتوبر الماضي.

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